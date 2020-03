Campionato finito? Braccio di ferro tra società e FIGC

Una situazione che non riesce a trovare una giusta conclusione, quella inerente all’annullamento o alla sospensione del campionato italiano. Se da una parte infatti troviamo la FIGC con la volontà di voler ripartire il prima possibile, eloquenti le parole di Gravina: “Ritornare in campo è una priorità”.

Dall’altra vi sono le società di Serie A che non hanno intenzione di riprendere il campionato per salvaguardare la salute dei propri giocatori. Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le parole di Urbano Cairo: “La stagione deve assolutamente concludersi. Per riprendere la stagione in tempo ci vuole del tempo che è impossibile da trovare”.

Salta inoltre il confronto tra FIGC e Lega sugli stipendi dei calciatori, dura la replica dell’AIC: “Stiamo facendo la nostra parte, ma le altre componenti?”

Fonte: Il Messaggero