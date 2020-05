Leghe europee, ripartono tutti tranne la Francia

La Serie A ha ottenuto la bella notizia ieri sera, ma non è la sola. Insieme al calcio italiano, infatti, dopo il calcio tedesco, riparte anche quello spagnolo e quello inglese. La Bundesliga è stata la prima: la Germania ha ripreso il campionato, seppur con molte restrizioni, addirittura il 16 maggio. Al contrario, invece, settimane fa la Ligue 1 aveva già deciso di sospendere tutto definitivamente. Vista l’evoluzione del virus e le decisione delle altre nazioni, però, la Francia poteva forse temporeggiare un po’.

Riparte dunque l’Italia del calcio, e lo farà ufficialmente il 20 giugno. Ancora prima invece Spagna e Inghilterra. La Liga tornerà in campo nella settimana dell’8 giugno, quindi probabilmente il primo match sarà programmato per l’11. Discorso simile per la Premier League: il nuovo inizio è fissato per il 17 giugno con i recuperi.