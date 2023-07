Ultimi giorni per la prelazione

Ultimi giorni di prelazione per la CampagnaAbbonamenti: fino a domenica infatti sarà possibile rinnovare usufruendo di tariffe ad hoc oppure sottoscrivere un nuovo abbonamento scegliendo un posto fra quelli non occupati dagli abbonati dello scorso anno, sempre con lo sconto. Da lunedì 24 invece parte la vendita libera su tutti i posti rimasti disponibili. Sempre da lunedì sarà poi scaricabile la nuova App per avere l’abbonamento digitale sempre pronto sullo smartphone.