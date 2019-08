Dopo la fine della fase di prelazione con oltre 14000 tessere già sottoscritte, da oggi è stata riaperta la Campagna Abbonamenti con la vendita libera su tutti i posti rimasti disponibili. Il sito ufficiale del Bologna informa i tifosi che:

“Questa mattina alla riapertura della Campagna Abbonamenti per la vendita libera, la Curva Bulgarelli è andata esaurita. Non saranno quindi in vendita per le gare di campionato biglietti di tale settore.”