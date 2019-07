Campagna Abbonamenti: da domani la libera vendita

Il Bologna, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato i prossimi step per quanto riguarda la vendita degli abbonamenti:

“Conclusa domenica la fase di prelazione con oltre 14000 tessere già sottoscritte, da domani alle ore 10 riaprirà la Campagna Abbonamenti con la vendita libera su tutti i posti rimasti disponibili, in particolare restano ancora pochi posti in Curva Bulgarelli e in tribuna Kid’s Stand.

Vista la grande richiesta, per gli iscritti al Kid’s Club la promozione per sottoscrivere un abbonamento in Tribuna Kid’s Stand a 275 euro sarà prorogata fino a venerdì 2 agosto.

A questa pagina e al call center 051.61.11.177 tutte le informazioni e le tabelle prezzi.

La Campagna Abbonamenti terminerà mercoledì 28/8.”