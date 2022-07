Cambiaso: “Bologna scelta giusta. Idolo? Mi ispiro a Cancelo”

Andrea Cambiaso è passato in questa sessione di mercato dal Genoa alla Juventus che lo ha poi girato in prestito secco al Bologna . L'esterno, oggi in conferenza, è stato presentato ufficialmente. In sua compagnia Marco Di Vaio che ha aperto così la conferenza:

"Penso che per la passata stagione conosciate tutti Andrea. Si è messo in mostra e anche per questo la Juve lo ha prelevato. Il prestito secco non è mai stata una nostra mossa prioritaria, ma ci tenevamo a dare al mister un giocatore pronto e che conoscesse il campionato. La volontà da parte nostra di raggiungere l'obiettivo è chiara e per questo abbiamo scelto di agire così".