Massimiliano Calzolari, direttore sportivo del Mezzolara, attraverso il canale d’informazione E’Tv Rete 7 ha espresso tutte le sue perplessità riguardo il regolare proseguo della stagione:

“Fare calcio a livelli dilettantistici è già complicato, molte società si reggono in piedi soltanto grazie a delle sponsorizzazioni e agli aiuti da parte dei comuni. Il problema principale non è soltanto come finire la stagione ma anche come iniziare la prossima”

