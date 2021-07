Calendario Bologna, Bigon: “Inizio da non sbagliare”

Le parole del direttore sportivo Bigon

Giornata di calendari oggi per la Serie A, il Bologna inizierà in casa con la Salernitana, e in general e ci sarà un momento impegnativo a ottobre e a inizio girone di ritorno. Il commento del. Ds Riccardo Bigon:

"Manca un mese abbondante al nuovo campionato e dobbiamo lavorare da subito con il giusto spirito non lasciando niente al caso. Inizieremo con la Salernitana al Dall’Ara e sarà subito una partita da non sbagliare, nonostante il loro inevitabile entusiasmo da neopromossi: poi un trittico molto impegnativo con Atalanta, Verona e Inter. Così come sarà tosta a fine ottobre la sequenza Milan-Napoli-Cagliari in una settimana. Dopo la pausa natalizia riprenderemo subito contro un avversario tosto come l’Inter. Il girone di ritorno diverso da quello di andata? Non cambia nulla, le squadre vanno affrontate tutte e ci dovremo sempre far trovare pronti”.