Calcioscommesse, assolto Beppe Signori. “Il fatto non sussiste”

L'ex calciatore è stato assolto con formula piena quest'oggi a Modena: le accuse sono cadute

Beppe Signori è stato assolto con formula piena anche dal Tribunale di Modena perchè "il fatto non sussiste". Le accuse di aver preso parte al calcio scommesse sono quindi cadute. Solo un mese fa l'ex capitano rossoblù aveva ricevuto la stessa sentenza anche a Piacenza , dove era imputato per la partita Piacenza-Padova del 2 ottobre 2010.

Quest'oggi era a Modena per altre due gare finite sotto inchiesta, Modena-Sassuolo e Modena-Siena, entrambe del 2011. La corte si è pronunciata e ha assolto l'ex bomber che, con l'assoluzione di oggi ha messo la parola fine al lungo iter giudiziario. "Non mi reputo un presuntuoso, ma una persona che voleva la verità - ha dichiarato a caldo dopo l'abbraccio con il suo avvocato Patrizia Brandi - sono trascorsi dieci lunghi anni, che non mi restituirà nessuno, ma sono un combattente. Ho rinunciato alla prescrizione per arrivare fino in fondo, perchè avrebbe comunque lasciato un'ombra di dubbio e questa assoluzione è la cosa più importante".