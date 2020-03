Calciomercato – FIFA valuta maxi sessione di mercato fino al 31 dicembre 2020

Sembra trovare conferme la voce in merito alle valutazioni della FIFA riguardo una maxi sessione di calciomercato. Come risposta all’emergenza da Coronavirus, l’organo internazionale mondiale del calcio avrebbe in mente di costituire un’unica sessione di mercato per la prossima stagione.

Secondo quanto scrive L’Equipe, si starebbe studiando una sessione di calciomercato che cominci allo scadere dei campionati e che arrivi fino a dicembre 2020. Sulle date la FIFA starebbe cercando un accordo con le altre Federazioni. Verrebbe quindi annullata la sessione di mercato invernale, che verrebbe inghiottita da questa sessione che potrebbe durare, indicativamente, fino al 31 dicembre 2020.