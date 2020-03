Calciomercato, ecco cosa può cambiare

Il Coronavirus sta dilagando, e tutti gli aspetti della nostra quotidianità – sportivi e non – ne sono influenzati. Le autorità calcistiche stanno cercando di capire come gestire il problema, sia dal punto di vista nazionale che europeo e mondiale. Tra le possibili modifiche in termini di calendario e stipendi dei giocatori, la questione diventa globale. Non solo quindi Serie A, Lega Calcio, Figc e Uefa, ma entra in campo anche la FIFA per un tema comune.

Secondo infatti “La Gazzetta dello Sport”, il massimo organo calcistico del pianeta starebbe pensando di modificare le date del prossimo calciomercato. In base alle esigenze dei club, la sessione estiva potrebbe dunque esser rivista. Inoltre, potrebbero subire cambiamenti anche le formule dei trasferimenti: ad esempio l’obbligo d’acquisto, che potrà esser ritoccato al ribasso.