Calcio – Per la Rai stasera atteso record di ascolti

Il calcio torna a giocarsi anche in Italia. Gli stadi non potranno riempirsi, ma le case degli italiani saranno tutte sintonizzate per la ripartenza dello sport più bello del mondo. La forte attesa per il ritorno in campo delle squadre di Serie A farà innalzare il trend di ascolti di stasera, quando Juventus e Milan si sfideranno per un posto in finale di Coppa Italia.

Secondo quanto scrive Tuttosport, all’interno degli uffici della tv di Stato c’è grande attesa per stasera, si aspetta infatti il record di ascolti. Davanti agli schermi infatti sono previsti tutti gli appassionati a cui il calcio manca da ormai tre mesi, oltre alle migliaia di persone che solitamente riempiono le tribune dello stadio.