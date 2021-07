Calcio in tv, brutte notizie per Sky: niente highlights della Serie A

Per il momento niente highlights di tutte e 10 le partite della Serie A su Sky

Assegnati i diritti tv delle partite di Serie A, tutte e 10 le partite su Dazn, 3 in co-esclusiva per Sky, la Lega Calcio ha deciso di non assegnare all'asta gli highlights della Serie A.

Come riporta Tmw, che riprende il Sole 24 Ore, questa notizia significa che Sky non avrà a disposizione gli highlights di tutta la Serie A. La pay tv satellitare avrà dunque solo le immagini degli highlights delle tre partite che trasmetterà in diretta in co-esclusiva.