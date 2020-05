Calcagno (AIC): “No ai ritiri collettivi, in caso di positivi si fermerebbe tutto”

Ha parlato a Radio Kiss Kiss il vice presidente dell’AIC, Umberto Calcagno per far sapere l’opinione dell’AssoCalciatori sul nuovo protocollo: “Nella stesura degli ultimi protocolli non ci hanno coinvolti, ma molte osservazioni da noi rivolte poi alla fine sono state accolte. C’è unità d’intenti. I ritiri? Questa è una criticità che speriamo di risolvere. Ovvio che in caso di positività di un calciatore durante le competizioni, con il ritiro, la squadra coinvolta non potrebbe continuare a partecipare al torneo”.

