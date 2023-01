Calamai: “Motta sta facendo cose formidabili a Bologna”

Grandi apprezzamenti per il lavoro di Thiago Motta da parte del collega Luca Calamai che nel suo editoriale su Tmw ha dato i voti alla giornata di campionato.

Tra le note oltremodo positive del weekend c'è anche il tecnico del Bologna, che ha portato la squadra a 22 punti in piena corsa per la parte sinistra dopo un avvio difficile. Sono sei vittorie su nove gare ufficiali per il tecnico rossoblù da quando il Bologna ha preso a marciare: