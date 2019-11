Calabresi: “Mihajlovic ha fatto le sue scelte, non ho rancore o rimpianti”

“Sto vivendo una bellissima esperienza, ho fatto questa scelta per allargare il mio orizzonte, sia come uomo che come calciatore. E’ tutto molto diverso. Le abitudini, gli allenamenti, la partita. Per dirti: non andiamo mai in ritiro. Se giochiamo alla sera partiamo in aereo la mattina stessa. Il campo mi sta insegnando cose nuove: in Ligue 1 c’è un calcio molto più individuale, da difensore affronti la partita con più responsabilità, non hai la copertura dei compagni, accetti spesso l’uno contro uno. Il nostro allenatore, lo sloveno Luka Elsner, è molto giovane, ha 38 anni, ci insegna un calcio propositivo, non vuole mai subire la partita”

Scheda 1 di 9