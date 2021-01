Calabresi: “Grazie Bologna, niente cancellerà mai l’affetto che provo”

Arturo Calabresi, attraverso i social, ha voluto sia il suo nuovo club per l’opportunità, il Cagliari, che salutare quello vecchio, ovvero il Bologna:

“Grazie Cagliaricalcio per la fiducia e la grande opportunità! È un onore per me poter combattere e difendere i colori di una terra e di una società così importante! Grazie Bologna, niente cancellerà mai l’affetto e la riconoscenza che provo”. Tra i vari like sotto al post, presenti quelli dei due calciatori rossoblù Riccardo Orsolini e Lukasz Skorupski.