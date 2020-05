Cairo sulla ripresa del campionato: “Un tentativo va fatto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Urbano Cairo dice la sua riguardo la possibile ripresa del campionato.

Nelle sue dichiarazioni la voglia di tornare in campo ma con il supporto del governo, solo così infatti ,secondo lui, si potrà tornare in fretta alla normalità:

“Un tentativo va fatto, ma a guidarci deve essere il Governo.

Le autorità stanno facendo tutto il possibile per far sì che tutto vada bene e soprattutto in sicurezza, la salute è fondamentale.

Serve un protocollo molto sicuro.

Non so se il campionato ripartirà. Non sono in grado di dirlo. Ci sono tentativi di farlo ripartire”.

Fonte: Tuttomercatoweb