Cagliari imbattuto dal primo di settembre

Partita complicata quella di Cagliari per il Bologna, se non altro per il momento di forma che vive la squadra di Maran.

I sardi hanno infatti iniziato male la stagione con due sconfitte interne contro Brescia e Inter nelle prime due giornate, ma da lì in avanti sono arrivati sette risultati utili consecutivi. Maran e compagnia sono partiti dal successo di Parma 1-3 e chiuso con il pareggio di Torino 1-1. In mezzo quattro vittorie e tre pareggi con dodici gol fatti e cinque subiti in sette partite. L’imbattibilità del Cagliari dura quindi dal primo di settembre quando l’Inter passò uno a due alla Sardegna Arena.