“Cagliari proviene da un buon momento, ha vinto le ultime due sfide di campionato e l’ultima partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Per sabato potrebbe esserci qualche indisponibile in difesa. Dovrebbe essere confermato lo stesso undici sceso in campo contro il Crotone con l’unico ballottaggio Ounas–Sottil, con l’algerino che è stato uno dei migliori contro la Cremonese in coppa”.

Scheda 1 di 5