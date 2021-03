Cagliari-Bologna, Nainggolan contro Soriano

Questa sera Cagliari e Bologna si sfideranno alla Sardegna Arena per la venticinquesima giornata di campionato.

È prevedibile aspettarsi un match equilibrato e combattuto che vedrà affrontarsi due giocatori importanti come Radja Nainggolan e Roberto Soriano. Apparentemente sono due giocatori simili perché entrambi sono centrocampisti offensivi che fanno dell’inserimento la loro arma migliore. Nainggolan oltre alla capacità d’inserimento aggiunge la forza fisica, mentre Soriano si affida alla sua ottima tecnica. I due, però, stanno vivendo una stagione all’opposto, con il belga che è ancora a secco sul piano realizzativo e l’italo-tedesco che ha superato la doppia cifra nel conteggio gol e assist. Nainggolan doveva permettere al Cagliari di svoltare, ma non è riuscito ad imporsi e ad esprimere a pieno le proprie capacità e spesso le sue prestazioni sono state deludenti. Dall’altra parte Soriano, che è a quota 7 gol e 8 assist in 26 partite giocate tra Serie A e Coppa Italia, si sta dimostrando l’uomo in più del Bologna e punta a una convocazione agli Europei. Questa sera sarà anche la loro partita perché grazie al loro talento e alla loro importanza per le rispettive squadre potranno fare la differenza.