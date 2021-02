Cagliari-Bologna mercoledì 3 marzo alle 20.45

Nel calendario della Lega Serie A era ancora da definire il turno infrasettimanale della venticinquesima giornata, che vedrà di scena il Bologna a Cagliari. La Lega e le tv hanno aspettato di capire la programmazione del festival di Sanremo prima di stilare date e orari precisi.

La squadra di Mihajlovic faranno così visita alla Sardegna Arena mercoledì 3 marzo alle ore 20.45, per un altro match cruciale per il prosieguo del campionato rossoblù. Anche per i sardi si preannuncia una sfida decisiva in chiave salvezza, anche perchè gli uomini di Di Francesco sono usciti sconfitti ieri in casa contro il Torino. E’ a forte rischio in queste ore la panchina dell’ex tecnico della Roma, con Leonardo Semplici e Walter Mazzarri tra i candidati a sostituirlo.