Cagliari-Bologna, le probabili formazioni

Il turno infrasettimanale porta con sé dubbi di formazione, soprattutto nel Bologna che ha tre titolari infortunati e un Poli uscito con i crampi dalla partita con la Sampdoria. Per Sinisa Mihajlovic ballottaggi a centrocampo, da verificare le condizioni di Poli, al suo fianco potrebbe rientrare Svanberg. In attacco Palacio dovrebbe partire dalla panchina, spazio a Santander con alle spalle il solito trio Orsolini, Soriano, Sansone. Nel Cagliari fuori Ceppitelli, dentro Klavan, mentre in mediana non è escluso un turno di riposo per Nainggolan con Castro trequartista.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. Allenatore: Mihajlovic.