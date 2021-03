Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali

Nessuna sostanziale novità rispetto alle indicazioni della vigilia per Sinisa Mihajlovic. In difesa scelte obbligate con De Silvestri, l’esordio di Antov, Souamoro ed Mbaye, dalla mediana in su confermati quelli che hanno sconfitto la Lazio. Nel Cagliari coppia offensiva formata da Joao Pedro e Simeone.

Cagliari (3-5-2): Cragno, Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Nainggolan, Marin, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Simeone. All. Semplici.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Antov, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.