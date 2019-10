Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali

Qualche sorpresa nel Bologna che stasera affronta il Cagliari. Si parte dalla difesa, dove Denswil è titolare al posto di Danilo. A centrocampo non c’è Poli, giocano Dzemaili e Schouten. Attacco con Santander titolare. Nel Cagliari non ci sono grandi novità, poco turnover per Maran che sceglie Nainggolan e non Castro trequartista.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; M’Baye, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlovic.