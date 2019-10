Cagliari-Bologna, info trasferta

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che oggi il Cagliari aprirà la vendita ai tifosi ospiti per la partita Cagliari-Bologna.

Il settore dedicato ai tifosi emiliani è il settore Distinti Laterali (415 posti), il prezzo è di 25 euro a biglietto. La vendita è aperta online a questo link o in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. La partita valevole per la decima partita di Serie A si giocherà mercoledì 30 alle ore 21:00, non sarà necessario il possesso della Fidelity Card per poter accedere allo stadio.