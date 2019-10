Cagliari-Bologna, i precedenti

Il Bologna sarà a Cagliari mercoledì 30 ottobre per il turno infrasettimanale, valido per la 10^ giornata di Serie A. I sardi, come i rossoblu, hanno costruito una squadra in grado di puntare in alto e di togliersi delle belle soddisfazioni: Cagliari-Bologna è quasi uno scontro diretto per una posizione importante nella parte sinistra della classifica. Le due formazioni si sono incontrate in totale 67 volte nella loro storia: 22 successi per parte, 23 i pareggi. Considerando solo le gare giocate a Cagliari, il bilancio è a favore dei sardi: 14 vittorie a 4 per i padroni di casa.

L’ultima sfida tra Cagliari e Bologna alla Sardegna Arena risale al 6 ottobre 2018, quando ad avere la meglio furono i ragazzi di Maran per 2-0; il ritorno al Dall’Ara però terminò con lo stesso punteggio a favore dei padroni di casa. In ogni caso, i rossoblu mercoledì giocano a Cagliari, dove non vincono esattamente da 6 anni. L’incredibile curiosità infatti è che l’ultimo trionfo del Bologna lì risale proprio a mercoledì 30 ottobre 2013 alla 10^ giornata: secco 0-3 per gli ospiti firmato Pazienza-Garics-Kone. In campo c’era già Nainggolan, tornato a “casa” proprio quest’estate.