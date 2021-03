Cagliari-Bologna, i convocati

Sono 22 i convocati chiamati da Sinisa Mihajlovic per la partita di domani contro il Cagliari alla Sardegna Arena, valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Il tecnico serbo deve fare a meno dello squalificato Danilo al centro della difesa, con Antov forte indiziato a sostituirlo. Non ce la fa Dijks, che non ha recuperato dall’infortunio, mentre si rivede Medel dopo mesi fermo ai box(il suo nome non figurava tra i convocati addirittura dall’ultima gara di dicembre contro l’Atalanta). Assenti gli infortunati Tomiyasu e Hickey. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Annan (77), Antov, De Silvestri, Khailoti (68), Mbaye, Soumaoro.

Centrocampisti: Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.