Cadeddu (Radio Sei Roma): “Partita con il Bologna importante, la Lazio non la sottovaluterà”

Intervistato nella edizione odierna di Sport Today, Dario Cadeddu, di Radio Sei Roma, ha parlato della situazione Lazio: “Stasera la Lazio deve per forza vincere. La gara è già decisiva visto il passo falso in Romania. L’idea di Inzaghi è di utilizzare tendenzialmente le seconde linee. Un turnover che prende in esame anche la partita di domenica, però è necessaria visto l’ultimo giro di partite molto intense. La partita con il Bologna è molto importante, i biancocelesti hanno bisogno di punti. Non sottovaluteranno il Bologna. Correa sarà fuori per un problema all’adduttore stasera, ma per Bologna potrebbe farcela ed essere quindi arruolabile.”

