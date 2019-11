Burreddu: “Vincere per svoltare la stagione. Ibrahimovic? Una pista concreta”

Intervistato da Sport Today, Giorgio Burreddu ha parlato dell’imminente match contro il Sassuolo: “Bologna e Sassuolo sono due squadre che si somigliano. Puntano entrambe sul bel gioco e affrontano a viso aperto chiunque. Il Bologna sicuramente ha raccolto meno di quanto meritasse. Sicuramente pesano molto i punti persi con gli errori nei finali e qualche arbitraggio non troppo brillante. Qualche volta forse essere meno arrembante avrebbe potuto aiutare a portare a casa il risultato. La partita di domani è da vincere. Una vittoria dimostrerebbe che quest’anno la squadra è impostata per un certo tipo di campionato. Fare 4 punti in 2 partite sarebbe fondamentale per ridare tranquillità a tutto l’ambiente”.

Scheda 1 di 5