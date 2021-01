Burreddu: “Stagione normale, non bisogna spaventarsi. Barrow? Da punta non convince”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Giorgio Burreddu che ha fatto un bilancio sul girone d’andata del Bologna e parlato del centrocampo rossoblù. Ecco il suo commento:

“Questa squadra non merita 20 punti e questo perché la rosa è incompleta. Si tratta di una stagione normale e non bisogna spaventarsi. Siamo in una posizione tranquilla e dobbiamo cercare di mettere insieme risultati più positivi. Continuo a pensare che la difesa sia in difficoltà, sulla quale si sta lavorando tanto e speriamo che Soumaoro possa dare un aiuto importante. Chiaramente manca anche un attaccante e vedremo se arriverà qualcuno. In quel ruolo Barrow non convince e si tratta di un percorso lungo”.