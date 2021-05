Burreddu: “Sabatini deve incidere di più. Mercato? Mi aspetto rinforzi”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Giorgio Burreddu ha fatto il punto in casa rossoblù, focalizzandosi sulle parole di Walter Sabatini di questa mattina a Radio Nettuno Bologna 1:

"Da Sabatini ci si aspettava quello che ha fatto a Roma, e quindi un suo grande colpo sul mercato. Quando arrivò promise colpi fantasiosi, ma ancora qua non sono arrivati. E' stato il primo a dirlo, ammettendo che Bigon e Di Vaio abbiano avuto più peso sul mercatoE' evidente che questa squadra non sarà smantellata perchè non c'è ragione di farlo, piuttosto potrà esserci qualche uscita per reinvestire poi i soldi sul mercato. L'importante sarà vedere quanto il Bologna sarà rinforzato. Mi aspetto e mi auguro che arrivino i giocatori già strutturati di cui ha parlato il direttore. E' positivo però che abbia tranquillizzato la piazza".