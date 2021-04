Burreddu: “Partita delicata ma Sinisa va sempre per vincere. Servirebbe un attaccante alla Vlahovic”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, Giorgio Burreddu ha parlato della gara di domenica, che vedrà il Bologna impegnato contro la Fiorentina . Sarà un Derby dell'Appenino dal sapore di salvezza, con entrambe le squadre che cercano punti per raggiungere l'obiettivo:

"E' una partita delicata per tanti aspetti, non tanto per la classifica in sè. La risposta dopo Bergamo deve essere convincente, questa squadra ha fatto vedere che è in grado di portare sempre a casa punti. I rossoblù possono giocare a testa alta contro la Fiorentina, e provare anche a vincere. Ritiro dei viola? Le due squadre arrivano da momenti molto diversi, quindi ci può stare che la squadra di Iachini abbia chiesto di andare in ritiro prima della gara. Il Bologna invece è più tranquillo".