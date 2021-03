Burreddu: “Bologna, serve continuità. Cagliari? Non mi spiego la classifica”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Giorgio Burreddu ha parlato del momento del Bologna, alla vigilia della gara contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Ecco il suo commento:

“Ora serve continuità, ripetersi è sempre più complicato. Per questo la gara di Cagliari è fondamentale, e il rischio di inciamparsi di nuovo dopo una partita matura è concreto, era già successo contro il Benevento. Ma il Bologna ha le carte in regola per replicare l’atteggiamento e la prestazione della partita contro la Lazio, bisogna dare continuità alla vittoria con i biancocelesti”.