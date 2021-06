Burreddu: “Mihajlovic serio professionista. Nazionale? Dispiace non vedere Soriano”

"Era abbastanza normale che le cose con Mihajlovic andassero così, difficile pensare che potessero andare diversamente. L'unico dispiacere, se c'è, è pensare che il Bologna sia passato in secondo piano. Ha ancora due anni di contratto in un posto che lo ha trattato benissimo e continuerà a farlo e per lui il Bologna deve essere la prima scelta. Mihajlovic, in ogni caso, è un serio professionista ed è rimasto qui convinto".