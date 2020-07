Burreddu: “Mihajlovic ha messo tutti sotto esame. Skov? Questione di atteggiamento”

Parte dalla difesa e dall’assenza di Mattia Bani la chiacchierata di Giorgio Burreddu di Stadio a Sportoday su E’Tv. Il collega analizza l’assenza del centrale in vista di Bologna-Napoli.

“Quella di Bani è un’assenza pesante anche perché si era creata sintonia tra lui e Danilo. Credo a questo punto giocherà Denswil ma Bani aveva dato concretezza sia in difesa sia in attacco con diversi gol importanti. Io mi aspetto Mbaye a destra, Danilo e Denswil in mezzo con Dijks a sinistra. Mi pare che Mihajlovic abbia intenzione di mettere tutti sotto esame”.