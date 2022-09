Burreddu: “Il momento del Bologna è delicato, c’è il rischio di essere risucchiati”

"La Juve ha delle difficoltà ma ha un organico importante ed è favorita - le sue parole - La pausa potrebbe essere servita per chiarire le idee e correggere gli errori, magari approcciando il campionato con altro spirito. Il Bologna invece è ancora cantiere aperto e per prima cosa deve scoprire chi è. Motta ha avuto poco tempo per lavorare e ora davanti c'è una gara molto delicata e difficile. E' fragile il momento del Bologna perché c'è il rischio di essere risucchiati in basso".