Burreddu: “Il Bologna vuole agganciare il treno europeo”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, il collega di Stadio Giorgio Burreddu ha parlato dell’imminente ripresa calcistica e della situazione in casa Bologna. Si parte dalla decisione di togliere la quarantena obbligatoria per tutta la squadra in caso di positività.

“C’è curiosità e attenzione verso la ripresa del calcio – ha affermato – Via la quarantena? Un po’ ce lo aspettavamo, era impensabile interrompere il campionato mettendo tutti quanti in quarantena. Ha vinto il buon senso, si è atteso di capire l’evoluzione della pandemia prima di prendere una decisione razionale. Anche la gestione diventa più semplice in questo modo. Si è preso coscienza di una situazione che resta allarmante ma nel contesto calcio, con squadre ciclicamente controllate, le complicazioni sono inferiori”