Burreddu: “Il Bologna è più sicuro in difesa. Tomiyasu? E’ un jolly”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Giorgio Burreddu ha parlato del momento del Bologna, focalizzandosi anche su alcuni singoli tra cui Tomiyasu e Orsolini. Si parte dal giapponese:

“Tomiyasu è un vero e proprio jolly, può giocare in tutti i ruoli della difesa e in qualsiasi modulo. E’ un giocatore di grande classe e talento, con un futuro radioso davanti. E’ un colpo di Bigon, se il giapponese è arrivato in rossoblù è merito suo. Mercato? Non sono tanti i giocatori in rosa che hanno un valore altissimo, e Tomiyasu può essere però uno di quelli per il rendimento che sta avendo in stagione”.