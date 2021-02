Burreddu: “Il Bologna domani deve dare una risposta sul campo. Si deve provare a vincere”

Nel corso di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, è intervenuto Giorgio Burreddu per dare una sua opinione sul Bologna, alla vigilia dell’importante sfida di domani contro il Sassuolo. Si parte però dalle parole di Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa di questa mattina:

“L’unica cosa per cui ha chiesto scusa Mihajlovic è stato il fatto di non ringraziare sul momento i tifosi. Qualcuno doveva prendere in mano la situazione già sul pullman, nessuno ci ha pensato. Forse non sapevano cosa poteva essere lecito o no, anche perchè il mondo del calcio è controllato. Dall’altra parte il termine ‘pezzenti’ usato nello striscione non l’ha apprezzata, ma la vicenda del pullman-gate va contestualizzata in quel momento. A differenza delle parole di Walter Sabatini, che le ha fatte in un canale ufficiale”.