Burreddu: “E’ importante ripartire, sull’Europa dico che…”

Il giornalista di Stadio Giorgio Burreddu è intervenuto questo pomeriggio all’interno di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, parlando della partita di domenica, della suggestione Europa e di Medel. Queste le sue parole:

“E’ importante ripartire bene dopo la sosta per le nazionali, domenica serve affrontare la Samp col piede giusto. E’ una partita ostica ma i tre punti sarebbero fondamentali. Sono rientrati in gruppo gran parte degli infortunati, questo è importante. Serve l’apporto di tutti, in particolare di chi deve ancora ingranare, penso ad esempio ad Orsolini. Medel non lo rischierei, Hickey e Schouten giocheranno.”