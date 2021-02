Burreddu: “Domani mi aspetto i 3 punti. Giusto dare fiducia a Skov”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Giorgio Burreddu che ha commentato la scelta di Skov Olsen titolare e un possibile addio di Mihajlovic a fine stagione. Ecco le sue parole:

“Non vedo una punizione contro Orsolini, ma uno stimolo in più perché a volte ha bisogno di sfide e quindi subentrare e dimostrare di poter fare di più. Questa scelta nasce anche per dare fiducia a Skov Olsen ed è una decisione che mi piace. L’esterno danese deve cominciare ad avere più coraggio per dimostrare di poter stare in Serie A. Deve fare un passo in avanti”.