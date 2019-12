Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Giorgio Burreddu ha cominciato il proprio intervento analizzando il momento rossoblu: “Il campionato del Bologna in questo momento è in linea con le aspettative. Probabilmente ha anche raccolto meno di quanto meritasse con i punti persi in alcune partite. Bisogna tenere conto dell’assenza di Mihajlovic. In prospettiva direi che ci sarà davvero da divertirsi”.

