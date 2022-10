Burreddu: “Serve cambio di passo. Lecce e Monza gare della verità”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna Uno, il collega di Stadio Giorgio Burreddu ha espresso il suo punto di vista sull'attuale situazione in casa Bologna :

"Serve un cambio di passo totale - le parole di Burreddu - Oggi Motta ha detto che non è solo una questione fisica e mentale ma un insieme di cose. La partita che verrà sarà complicata e il Bologna dovrà essere in grado di gestirla. Mi pare che la situazione sia un po' confusa, si sta cercando un undici stabile su cui ragionare. Sicuramente l'allenatore sta testando alcune scelte e significa che serve un po' di tempo. E' una situazione necessaria per capire chi gli può garantire una continuità diversa da ora".