Buon compleanno, Sinisa. Esce oggi la docu serie su Dazn

E' stato scelto questo giorno infatti per far uscire 'We Are One. La Serie' il prodotto realizzato in cinque puntate da 30 minuti a grazie a Gianluca Ciraolo e Claudio Cioffi di Bfc Tv e che sarà trasmesso sulla piattaforma Dazn. La serie ripercorre la stagione 2021/2022, quella vissuta con il record di punti all'andata ma anche con il ritorno della malattia di Sinisa, con le big fermate, ovviamente anche quel Bologna-Inter 2-1 che ha fatto commuovere il tecnico, passando anche per il saluto profetico di Bigon 'Mi dispiace lasciarvi, siete ad un passo dal grande salto', come si legge sul Carlino che l'ha vista in anteprima. Il tutto da oggi su Dazn.