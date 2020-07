Non è arrivata la seconda vittoria consecutiva, ma Sinisa Mihajlovic può essere soddisfatto dei miglioramenti messi in mostra oggi dal suo Bologna. La squadra ha giocato meglio rispetto alle due precedenti partite e soprattutto è finita in crescendo cercando nel finale la vittoria al cospetto di un Cagliari più stanco. Al vantaggio di Barrow nel recupero del primo tempo ha risposto in apertura di secondo Simeone segnando sul filo del fuorigioco: 1-1 in finale.

