Bundesliga senza paura: se c’è un positivo, lo si isola e si riprende a giocare

La Bundesliga ha grande voglia di ricominciare a giocare. La Germania è riuscita a gestire l’emergenza sanitaria in maniera differente, e pare già pronta a tornare in campo. Il Governo tedesco ha approvato un nuovo protocollo ad hoc per la massima serie calcistica.

Come riporta “Marca”, infatti, la Bundesliga ha deciso che se dovesse esserci un nuovo giocatore positivo dopo la ripresa, lo si isolerà e poi si continuerà a giocare. Questo nuovo protocollo, senza paura, è volto a portare a termine il campionato qualsiasi cosa succeda.

Fonte: “Tuttomercatoweb”