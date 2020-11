Bucchi: “Al Bologna servono giocatori di garanzia. Su Mihajlovic dico che…”

Cristian Bucchi, ex di Bologna e Sassuolo, si è espresso così sul gap che manca ai rossoblù per raggiungere i neroverdi. Ecco le sue parole in un’intervista a Repubblica:

“Credo che il Bologna possa davvero ambire a un grande futuro perché a giovani interessanti come Svanberg, Schouten, Barrow, Orsolini, Skov Olsen, Hickey, che ha appena 18 anni. Il Sassuolo, però, ha una rosa più forte, per ossatura intendo. Il Bologna ha tantissimi prospetti interessanti ma giocano tutti assieme e allora è inevitabile pagare in esperienza, in letture di gioco. È una squadra poco smaliziata e per questo si deve affidare a giocatori come Palacio e Danilo, fondamentali”.