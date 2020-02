Brutto stop, ma è “solo” un incidente di percorso

Un brutto Bologna perde – e male – al Dall’Ara contro un Genoa rinunciatario ma concreto. Il Grifone è stato bravo ad approfittare delle poche occasioni avute, e nel secondo tempo – con un uomo in più – ha retto con discreta facilità. I padroni di casa hanno incassato uno 0-3 che fa certamente male al morale, ma la classifica fa ancora sorridere. Il 6^ posto – attualmente occupato da Verona e Parma – dista appena 2 punti, anche se sono tante le squadre ad essere ancora in ballo.

Dopo 3 vittorie consecutive, il Bologna è sceso in campo in maniera visibilmente superficiale, senza mostrare la cattiveria e la fame agonistica che predilige il suo allenatore. Mihajlovic sa bene che questo è stato “solo” un incidente di percorso, ma è anche il primo campanello d’allarme: il Bologna ha la possibilità di giocarsela fino in fondo, ma guai a sognare troppo in grande. I felsinei devono quindi mantenere alta la testa, ma basso il profilo. Serve umiltà e voglia di arrivare: sabato contro l’Udinese al Dall’Ara è già tempo di rialzarsi.