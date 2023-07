Bruno Mascolo è un giocatore della Virtus

Il primo saluto di Bruno Mascolo a tutti i tifosi delle V Nere : “Sono contentissimo di potervi dire che sono un nuovo giocatore di Virtus Segafredo Bologna. Non vedo l’ora di conoscervi tutti e di sentire il vostro calore in Arena. Ci vediamo presto!”

Muove i primi passi nel basket nel Basket Team Stabia e nella PMS Basketball in A2 con cui fa il suo esordio. Nel 2015 debutta in Serie A con la canotta di Torino dove rimane fino al 2017. Nella stagione successiva veste la maglia di Napoli in A2 e chiude con 12 punti di media. L’anno dopo gioca a Jesi, sempre in A2, dove realizza 10.7 punti di media, con 5 rimbalzi e 5 assist.